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В США решили устранить от власти Путина, - Рабинович

В США решили устранить от власти Путина, - Рабинович
На своей странице в «Фейсбуке» блогер Слава Рабинович оставил сообщение, что российский лидер Владимир Путин незаконно влез в демократические институты Америки, а также госустройство США, и вследствие этого было решено, что его необходимо отстранить от власти, ведь он стал одним из первых врагов Штатов.

Как информирует replyua.net, блогер отметил, что лидер Америки Обама не один раз после агрессии Российской Федерации против Грузии выражал свое неудовлетворение Путиным, в результате у последнего имеется личные мотивы мщения американскому лидеру.

Кроме того в своем сообщении Рабинович отмечает: «При всем этом Владимир Путин считает, что на тот момент занимающая должность госсекретаря США Хиллари Клинтон была организатором больших акций протеста в главном городе России в 2011-2012 годах. Подразумевая то, что она с шансами в 99 процентов может стать президентом Америки в 2017-м, глава РФ решается на осуществление целого ряда специальных операций, в частности и кибертерроризма, направленного против Штатов, чтобы предпринять попытку компрометировать процесс президентского голосования и подорвать доверие жителей США к институту свободных, демократических, честных выборов. Аналогичному институту, который был преднамеренно разрушен Путиным в Российской Федерации».
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