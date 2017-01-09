Олешко: российская пропаганда будет набрасываться на каждого, кто критикует Трампа

Мирослав Олешко на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, пропаганда Кремля злобно набросилась на Мэрил Стрип, выступившую с речью, критикующей Дональда Трампа за его антимигрансткую политику, - передает replyua.net.
Стрип заявила, что без мигрантов в Голливуде не на кого было бы смотреть. Олешко пишет: «Забавно, как шариков – ничтожное существо, которое только и может, что стрелять людям в спину и травить женщин, уже клепает тупейшие ролики в защиту Трампа. Стрип выступила с речью, в которой раскритиковала Трампа. Наверное Трамп и не в курсе, и не в курсе Central Intelligence Agency (CIA), как уже через пару часов информационная шавка Федеральной Службы Безопасности РФ выпускает ролик в защиту Трампа, обзывая Стрип всякими разными словами».
Блогер сообщает: «Тут у шарикова Стрип стала и крысой и трусихой и все прочее. Да, теперь у шарикова задача не только Путина защищать, но и Трампа, по крайней мере до тех пор, пока Трамп устраивает Россию».