Кремль вже "вморився" від "пустих" доповідей США

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков каже, що розсекречена американськими спецслужбами частина доказів про кібератаки РФ на Сполучені Штати не несе ніяких конкретних доказів, які б могли підтвердити причетність Росії. Про це він заявив під час розмови з журналістами, повідомляє російське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.
«Ми тут вже всі перевтомилися від цих звинувачень в бік Кремля», - заявив Пєсков. «Ми вже дуже тривалий час спостерігаємо за тим, як на нашу адресу летить низка голослівних звинувачень, які нічим не підкріплені, а проголошуються виключно на емоційному, аматорському рівні. Така ситуація навряд може схарактеризувати американські спецслужби як реально професійні та висококласні», - додав він.
Крім того представник Путіна зазначив, що наразі в Москві досі не розуміють, якими саме реальними доказами та матеріалами володіє американська розвідка та безпосередньо самі автори цих доповідей. «Ми знаємо, що наші американські колеги колись полювали на відьом. Також ми знаємо що пізніше приходили нові, більш тверезі фахівці, які вже орієнтувалися не на емоції та погоні за привидами, а на конструктивний діалог», - посміявся Пєсков.