У Росії відреагували на план Азарова щодо "нової влади для України"

9-го січня поточного року в Російській Федерації заява колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова викликала резонанс. Прем’єр-утікач сказав, що має у планах створити так звану «українську владу». Про це розповів відомий в Росії блогер Ель Мюрід на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує replyua.net.
Він проаналізував дану сміливу заяву Азарова та спрогнозував три основні напрямки дії російського президента Володимира Путіна та його команди. За словами Ель Мюріда, Кремль на чолі з Путіним просто «сховаються в кущі». Проте в той самий час інший російських блогер Лосєв Володимир має кардинальну іншу думку та розглядає скандальну заяву колишнього українського глави уряду як «цікаву багатоходову гру» для Кремля. На основі слів Азарова, на його думку, Кремль може визнати українського президента Петра Порошенка нелегітимним.
При тому Путін в той самий час може визнати Азарова та президента-втікача Віктора Януковича законними представниками Української влади. За словами Лосєва, це буде новий ключ до розвитку багаторічного проекту «Новоросія». Інші екс-політики України, які втекли до Росії, також заявляють, що створення влади за планом Азарова буде довготривалим процесом, який буде потребувати всесвітнього визнання.