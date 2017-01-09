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Путину удалось обыграть Обаму – The Economist

Путину удалось обыграть Обаму – The Economist
Журналисты влиятельного издания The Economist отмечают, что российскому лидеру Владимиру Путину, благодаря «ассиметричному» ответу на выселение 35 сотрудников дипломатического корпуса РФ, удалось обыграть нынешнего президента США Барака Обаму и создать новые проблемы для нового руководства Белого дома, передает replyua.net. При этом в статье The Economist отмечается, что, приняв соответствующее решение, Обама намеревался наказать Кремль за хакерские атаки в процессе президентской избирательной кампании. Вместе с тем, в Вашингтоне рассчитывали, что Россия примет решение выслать аналогичное количество дипломатов. Но в итоге ответ Владимира Путина оказался ассиметричным, благодаря чему он просто высмеял самого Обаму как «ни на что не способного лузера».

Согласно версии издания, глава Кремля заблаговременно продумал свои действия. Вначале прозвучало заявление главы российской дипломатии Сергея Лаврова, согласно которому планировалось выслать из российской территории 31 дипломата США, работающих в посольстве, а затем еще 4 из российского консульства. К тому же, руководитель МИД РФ заявлял, что будет закрыта школа, в которой учатся дети российских дипломатов. Но ситуация резко поменялась, когда Путин на публике заявил, что отказывается от всех предложений, озвученных Лавровым.
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