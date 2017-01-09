Обама визнав свою помилку

Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама заявив, що він недооцінив вплив російської пропаганди та кібератак з боку Російської Федерації проси США під час президентських виборів у 2016 році. Також глава Білого дому ініціював оприлюднення доповіді американських спецслужб щодо нагадування всьому світу про те, що «президент РФ Володимир Путін займається своїми чорними справами також і в Європі». Про це він розповів під час розмови з журналістами, передає replyua.net.
Обама зазначив,що вплив російської пропаганди та хакерських атак проти кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон виявилися значно впливовішими, ніж він собі уявляв. «Сьогодні я дійшов до висновку, що серйозно недооцінював вплив інформаційних атак в нашу нову інформаційну еру. Я не думав, що комп’ютери та Інтернет можуть так сильно впливати на результати подій державного рівня, впливати на окремі великі організації», - зазначив він. Як повідомлялося раніше, американська розвідка оприлюднила публічну версію доповіді про те, як російський президент Володимир Путін віддавав накази, організував окрему кампанію для підриву президентських виборів у США та знищення репутації кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон.