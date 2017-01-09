Украинка набросилась на главу Пентагона за то, что тот назвал «нулевым» вклад России в борьбе с ИГ

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала абсурдной критику главы Пентагона Эштона Картера, который в эфире одного из американских телеканалов заявил, что Россия только усугубила военные действия в Сирии, а ее вклад в борьбе с террористической организацией ИГИЛ равен нулю.
По словам Ирины Яровой, которая, к слову, является уроженкой Украины, Пентагону пора уже давно начать отвечать за свои выпады в сторону России, последние заявления военного ведомства США ни что иное, как «истерика на закате». «Такие высказывания Пентагона говорят только об одном – окончательный крах и провал американской операции в Сирии, когда люди неспособны эффективно бороться с терроризмом, начинается истерия и обвинение во всех смертных грехах России», – отметила Яровая.
Российская чиновница отметила, что нынешние американские политики чувствуют, что им совсем недолго отсталость возглавлять ведомые ведомства США, поэтому занимаются «игрой в дипломатию, пытаясь ввязать в нее Россию». «Нынешнее правительство США в очередной раз доказало свою неспособность решать стратегические задачи, руководствуясь эмоциями, а не тактикой», – рассказала Яровая.