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Ростовські шахтарі так і залишились без зарплатні

Ростовські шахтарі так і залишились без зарплатні
Численні протести і звернення до найвищих інстанцій так і не дали результату, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Росбалт».

Так, станом на восьме січня 2017 року, ростовські шахтарі з підприємства «Кінгкоул» так і не отримали належної їм зарплатні. За їх словами, часткову оплату було надано лише працівникам шахти «Алмазна», при цьому середній розмір виплати сягнув тисячі п’ятисот рублів (раніше зазначалось, що роботодавці заборгували кожному шахтарю в середньому триста тисяч рублів за рік-півтора роботи). Решта робітників не отримали навіть таких компенсацій, тож вони залишились без грошей на новорічні та різдвяні свята.

Нагадаємо, загальна сума боргів Кінгкоула перед своїми працівниками сягнула трьохсот мільйонів рублів. Після низки мітингів та голодувань працівників їм з обласних резервів виділили п’ятдесят мільйонів рублів, проте наразі шахтарі їх ще не бачили. Зауважимо, що ініціативна група шахтарів намагалась організувати поїздку до Москви, щоб влаштувати там протести та провести зустрічі з депутатами. Журналістам вони скаржились на перешкоди з боку місцевої влади та працівників правоохоронних органів – їм не давали можливості найняти автобуси, купити квитки на потяги тощо.
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