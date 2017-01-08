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Екс-посол США в РФ застеріг кабінет Трампа від дружби з Кремлем

Екс-посол США в РФ застеріг кабінет Трампа від дружби з Кремлем
Колишній посол Сполучених Штатів у Москві Вільям Бернс у власній статті, опублікованій у виданні New York Times, застеріг адміністрацію новообраного президента Дональда Трампа від надмірної дружби з Росією, - про це інформує replyua.net.

Так, Бернс наголошує, що останнім часом у Вашингтоні багато говорять про «угоду» між Білим домом і Кремлем, якої буде досягнено з початком президентства Трампа. Тим не менш, на думку дипломата, навіть за умови, що таку угоду буде укладено, російська сторона не буде її виконувати. По-перше, репресивний режим Володимира Путіна не може існувати за відсутності зовнішнього ворога, яким зазвичай виступають Сполучені Штати. По-друге, вся російська політика останніх років будується на відновленні «величі», яке у розумінні Путіна полягає у підриві чинного світового порядку.

Саме тому Бернс дає новій адміністрації кілька порад. Так, Вашингтон має не тільки зберегти, а і посилити санкції проти Російської Федерації. Крім того, європейські союзники повинні отримати від Вашингтону підтвердження, що він залишається вірним ідеям євроатлантичної інтеграції. Україну теж не можна залишати без підтримки. І, всупереч ідеям деяких політиків, не варто тішити себе надіями, що Росія стане союзником Сполучених Штатів у протистоянні з Китаєм чи боротьбі з Ісламською державою.
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