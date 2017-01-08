Обама недооцінив Путіна

Президент Сполучених Штатів Барак Обама у ході інтерв'ю, яке він дав американським ЗМІ зауважив, що він недооцінив ступінь впливу дезінформації та хакерських атак на відкрите демократичне суспільство, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».
Так, президент Обама, який меш ніж за два тижні залишить Білий дім, розповів журналістам, що він свого часу недооцінив свого російського колегу Володимира Путіна. За його словами, так само він не зміг адекватно оцінити той ступінь загрози, який несе інформаційна війна і кібератаки для відкритого суспільства. Обама переконаний, що російські хакерські атаки були цілеспрямованими і влаштовувались для того, щоб досягти певного результату на виборах президента. Більше того, діючий американський президент впевнений, що ці ж самі технології, вже одного разу випробувані у Сполучених Штатах, Кремль використає на виборах у низці європейських країн у 2017 році. Відтак, Обама наголосив, що цивілізований світ має витрачати більше сил і ресурсів на боротьбу з інформаційними атаками і на кібербезпеку.
Нагадаємо, кількома днями раніше американські спецслужби оприлюднили несекретну частину звіту, у якому наголошують на тому, що кібер-атаки, які були проведені проти Демократичної партії, організовувались і спрямовувались російським урядом.