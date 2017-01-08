Запізніле прозріння: у Пентагоні назвали внесок РФ у боротьбу з ІД нульовим

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Очільник оборонного відомства Сполучених Штатів Ештон Картер дав гучний коментар з приводу внеску Російської Федерації у боротьбу з терористами Ісламської держави, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на «Лента.ру».Так, сьогодні, восьмого січня 2016 року, Картер в своєму інтерв’ю одному з американських ЗМІ зауважив, що, вводячи військовий контингент на територію Сирії, Кремль обіцяв, що буде боротись з терористами Ісламської держави і допомагати вирішенню громадянського конфлікту. Тим не менш, жодної з цих цілей так і не було досягнуто – навпаки, Ісламська держава не зазнала втрат у зв’язку з діяльністю російських військ, а до припинення громадянської війни ще далі, ніж було до втручання Путіна, - наголосив міністр оборони Сполучених Штатів.Нагадаємо, вводячи військовий контингент на територію Сирії, своєю основною метою Кремль називав боротьбу з бойовиками Ісламської держави. Тим не менш, основна увага Москви була зосереджена на бомбардуваннях антиурядових повстанців і мирного населення. Деякі оглядачі навіть звинувачують Кремль у співпраці з терористами, як приклад наводячи раптову здачу міста Пальміра, де було розміщено чималі арсенали зброї.