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Піонтковський: якщо Трамп буде впертим у любові до Путіна, республіканці можуть згадати про імпічмент

Піонтковський: якщо Трамп буде впертим у любові до Путіна, республіканці можуть згадати про імпічмент
Політолог Андрій Піонтковський пояснив журналісту видання Newsader чого варто чекати від Сполучених Штатів у відносинах з Російською Федерацією у світлі приходу до влади «путінофіла» Дональда Трампа, - про це інформує replyua.net.

Політолог зауважує, що весь період передвиборної кампанії та після неї яскраво продемонстрував, що Трампу дуже важко говорити щось критичне на адресу Путіна. Цілком можливо, причиною цього є люди, які оточують одіозного політика – Саймс, Грем і Кісінджер. За словами Піонтковського, це – давні кремлівські агенти, на яких вже немає де ставити тавра. Саме вони нав’язують Трампу позицію, відповідно до якої йому варто об’єднатись з Кремлем для спільної боротьби з терористами Ісламської держави та протистояння Китаю.

У той же час, новообраний американський президент не може не розуміти, що, демонструючи надмірну любов до Путіна, він ризикує стати вигнанцем у політикумі Сполучених Штатів. Для нього це може стати не надто привабливою перспективою з огляду на те, що США добре діє механізм стримувань і противаг. Республіканцям у Конгресі дуже швидко може прийти в голову думка про імпічмент, і тоді президентом стане віце-президент Майк Пенс, який виглядає набагато більш респектабельним і бажаним в очах істеблішменту, - наголошує політолог.
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