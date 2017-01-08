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Піонтковський розповів про причини «путінофілії» Трампа

Піонтковський розповів про причини «путінофілії» Трампа
Політолог Андрій Піонтковський в інтерв’ю кореспонденту видання Newsader розповів про причини дивної «любові» обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до його російського колеги Володимира Путіна, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами Піонтковського, точно говорити про реальну позицію Трампа щодо Кремля загалом і Путіна зокрема можна буде говорити не раніше двадцятого січня 2017 року. Тим не менш, вже найближчим часом можна буде побачити один із «маячків», який вкаже на те, наскільки русофільські плани Трампа дозволить реалізувати Конгрес. Голосування за висунутого Трампом кандидата у Державні секретарі Рекса Тіллерсона дасть зрозуміти наскільки жорстку опозицію щодо Білого дому займуть парламентарі у російському питанні.

До цього конгресмени закликали Трампа визнати факт втручання росіян у передвиборну кампанію. Врешті-решт, йому довелось це зробити, але з великою неохотою. Коментуючи висловлювання Трампа з цього приводу, Піонтковський зауважив, що версія про небажання Трампа кидати тінь на свою легітимність з огляду на вплив Кремля на вибори – це одна з найбільш м’яких версій пояснення його поведінки. Більш вірогідною є думка, що Трамп – просто абсолютно безграмотний з точки зору зовнішніх відносин політик, і в Кремлі його використовують як «корисного ідіота».
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