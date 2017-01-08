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У позиції Трампа щодо Росії відбувся «тектонічний зсув»

У позиції Трампа щодо Росії відбувся «тектонічний зсув»
Позиція обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо російського втручання у передвиборну кампанію зазнала серйозних змін, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, восьмого січня 2017 року, очільник апарату новообраного президента Рейнс Прибус в інтерв’ю американським ЗМІ заявив, що Трамп чудово розуміє факт втручання російських хакерів у хід передвиборних перегонів у Сполучених Штатах. Більше того – новообраний президент здатен вжити заходів у відповідь. За словами Прибуса, «він розуміє той факт, що атаки спрямовувались російським урядом, тож це – не проблема».

Оглядачі наголошують, що такі коментарі ознаменували собою доволі значний зсув у позиції команди Трампа, яка до цього неодноразово відкидала результати звітів спецслужб щодо російських хакерських атак, називаючи їх спробою конкурентів підірвати довіру до виборів і їх результатів. Озвучена сьогодні позиція Прибуса стала першим коментарем з вуст високопоставленого члена команди Трампа, в якій було визнано причетність Кремля до атак на Сполучені Штати. Варто зауважити, що раніше члени Конгресу закликали Трампа визнати факт російського втручання і дати належний опір таким діям.
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