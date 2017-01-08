Чадаев: путинская пропаганда была запущена в 2004 году после событий в Украине

Советник Вячеслава Володина, спикера Госдумы России, на своей странице в Фейсбуке пояснил, когда Путин запустил свою пропагандистскую машину, информирует replyua.net.
По словам Алексея Чадаева, толчком к таким действиям стал первый Майдан в Украине. «В 2004 году после оранжевой революции я и еще несколько человек вернулись из Украины в Москву, и тогда мы принесли в Кремль такое выражение, как «учиться у Майдана». Результат – были созданы «Наши», а также начали выстраиваться пропагандистские машины в соцсетях. Появились различные идеологические материалы и все остальное, что так не любит либеральная интеллигенция», пишет Чадаев.
По его словам, в настоящий момент проигравшая в Соединенных Штатах Демократическая партия все чаще использует еще одну фразу – «учиться у Кремля», и их пропаганда по своему стилю уже начала напоминать киселевскую. Напомним, что ранее известный журналист Александр Невзоров сравнил пропаганду с оргазмом – по его мнению, россияне получают от пропаганды оргазмическую радость.