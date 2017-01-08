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Сотник: Москва не молчит, она - молится

Сотник: Москва не молчит, она - молится
Александр Сотник на своей странице в Фейсбуке пишет, что Кремль никак не отреагировал на официальное обнародование доклада американских спецслужб, в котором доказан факт вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, - передает replyua.net.

Сотник объясняет: «Москва не молчит! Она - молится! Местами - замерзает...». Как сообщалось ранее, вчера был обнародован доклад американских спецслужб. Его представили обеим палатам Конгресса США. Даже Дональд Трамп признал, что это вмешательство имело место. В то же время, американские и британские СМИ сообщают, что Москва ответила полным молчанием на публикацию данных разведки США.

Ни один чиновник исполнительной ветви власти РФ, как и ни один российский парламентарий не сделал ни одного заявления в связи с этим докладом разведки США. Один из пользователей социальной сети прокомментировал этот пост так: «Устала Москва отбрехиваться». На что Сотник ответил: «Ладно, как-нибудь нахамят... Похмелятся и огрызнутся». Другой читатель страницы журналиста написал: «Формулируют в замешательстве. Как я им не завидую. Поганая работа за фюрером говно подтирать...».
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