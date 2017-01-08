В США рассказали о вероятности полномасштабного вторжения России в Украину

Несмотря на небольшую вероятность сейчас полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Киеву все же нужно постоянно к этому быть готовым, передает replyua.net. Соответствующей точки зрения придерживается Александр Мотыль, являющийся профессором политологии в Ратгерском университете в Ньюарке. В интервью изданию «Апостроф» эксперт заявил, что будущий глава Белого дома Дональд Трамп, хочет он того или нет, может заставить российского лидера Владимира Путина в значительной мере расширить сферу влияния Кремля в восточноевропейском регионе. По утверждению ученого, западные государства на сегодняшний день не готовы жестко противостоять Кремлю в связи с возможностью захвата государств Восточной Европы.
Александр Мотыль уверен, что если Москва решит развязать войну в балтийских странах, в Беларуси или в Украине, реакция ЕС и США ограничится громкими заявлениями и, может быть, ужесточением санкций. Кроме того, эксперт считает, что после инаугурации Дональда Трампа он может принять решение об отмене антироссийских ограничений, признать законность аннексии Крыма и прекратить поставку Киеву военной помощи. И примеру республиканца могут последовать страны ЕС.