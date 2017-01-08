валюта
СпецтемаСкандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты

В США рассказали о вероятности полномасштабного вторжения России в Украину

В США рассказали о вероятности полномасштабного вторжения России в Украину
Несмотря на небольшую вероятность сейчас полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Киеву все же нужно постоянно к этому быть готовым, передает replyua.net. Соответствующей точки зрения придерживается Александр Мотыль, являющийся профессором политологии в Ратгерском университете в Ньюарке. В интервью изданию «Апостроф» эксперт заявил, что будущий глава Белого дома Дональд Трамп, хочет он того или нет, может заставить российского лидера Владимира Путина в значительной мере расширить сферу влияния Кремля в восточноевропейском регионе. По утверждению ученого, западные государства на сегодняшний день не готовы жестко противостоять Кремлю в связи с возможностью захвата государств Восточной Европы.

Александр Мотыль уверен, что если Москва решит развязать войну в балтийских странах, в Беларуси или в Украине, реакция ЕС и США ограничится громкими заявлениями и, может быть, ужесточением санкций. Кроме того, эксперт считает, что после инаугурации Дональда Трампа он может принять решение об отмене антироссийских ограничений, признать законность аннексии Крыма и прекратить поставку Киеву военной помощи. И примеру республиканца могут последовать страны ЕС.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер
Важное за сутки
08 янв 2017
17870

Путин свирепствует. Хакеры сделали подарок ФСБ на рождественские праздники, – блогер

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал новость о том, что хакеры включили украинский гимн в одном из самых больших торговых центров Москвы.

Последние новости

Кива: Если у людей на руках появится оружие, то в стране значительно уменьшится количество бандитов

Под строительство солнечных электростанций в Чернобыльской зоне могут выделить 5 тысяч гектаров

Чадаев: путинская пропаганда была запущена в 2004 году после событий в Украине

Портников: Любое сближение Вашингтона и Москвы теперь будет считаться «благодарностью» за путинское содействие в выборах

Порошенко рассказал, какие книги впечатлили его в прошлом году

Энергосистема Украины полностью готова к сильным морозам, - Минэнерго

Манн о том, что должна была сделать новая украинская власть сразу после Майдана

Из-за сильного снегопада в Киевской области хотят ограничить движение грузовых автомобилей

Эксперт: Пока украинцы на Донбассе воюют против «русского мира», депутаты от «Оппоблока» строят его в Украине

Опрос: жители западных стран боятся ядерной войны и России

Турецкие спецслужбы задержали четырех чеченцев, направлявшихся в Сирию

Сотник: Москва не молчит, она - молится

В соцсетях бурно обсуждают велопарад в Москве при -30 градусах

«Нафтогаз» готовится к провокациям со стороны России

Трампу не следует использовать Twitter для обсуждения внешнеполитических вопросов - Кэрри

Манн: Конгресс США утвердил итоги голосования выборщиков

Китайцы открыли самый высокий подвесной мост в мире

В ГСЧС проинформировали о стабильной ситуации на дорогах Украины

Пономарь: есть повод для оптимизма

Штайнмайер покинет пост главы МИД Германии через три недели

 Новости за день