Портников: разведка США задала направление будущим отношениям Трампа с Путиным

Известный украинский журналист Виталий Портников в своей статье на «Радио Свобода» выразил мнение о том, как и почему должен будет вести себя Дональд Трамп в своих отношениях с Владимиром Путиным.
Как информирует replyua.net, журналист отмечает, что в обнародованном докладе разведки США о кибервмешательстве России в результат американских выборов выкрыта не вся информация, ведь еще имеется и засекреченная часть. Однако теперь правда доступна и Обаме, и Трампу. И в случае последнего, Трампу в будущем еще предстоит сделать выводы и продемонстрировать, как он будет относиться к необычной активности Путина. Это будет означать, что отношения между США и РФ будут под настоящим «увеличительным стеклом» общественного и политического внимания.
Следовательно, любые попытки найти общие направления с Россией будут восприняты обществом, как благодарность за содействие Путина в получении победы Трампом, даже если в действительности этого и не было. Дональд Трамп будет просто вынужден вести себя более строго и осторожно в отношениях с Кремлем, чем бы вела себя Хиллари Клинтон. И даже если этого не осознает даже сам новоизбранный лидер, политика его окружения будет сформирована, в первую очередь, под влиянием этого самого, созданного докладом разведки США «увеличительного стекла».