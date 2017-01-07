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Американська розвідка у своїй доповіді назвала основних пропагандистів Кремля

Американська розвідка у своїй доповіді назвала основних пропагандистів Кремля
У доповіді, яку оприлюднили розвідувальні служби Сполучених Штатів, провідні російські пропагандистські канали були названі серед агентів впливу на вибори, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».

Так, вчора, шостого січня 2017 року, американська розвідка опублікувала несекретну частину доповіді про російське втручання у виборчу кампанію у Сполучених Штатах. Варто зауважити, що, крім хакерських атак, розвідники звернули увагу і на інших агентів російського впливу. Зокрема, було названо два російських інформаційних агентства, які здійснюють мовлення закордоном - Russia Today і Sputnik. На думку розвідувальних служб, підконтрольні Кремлю ЗМІ, а також мережа урядових «тролів» намагалась коригувати суспільні настрої американців перед виборами у вигідний для Москви бік. В якості доказів у звіті також наводяться цитати з блогів та заяв очільниці Russia Today Маргарити Сімоньян, з яких випливає, що вона має тісні зв’язки з Кремлем.

Нагадаємо, звіт американських спецслужб про спроби впливу росіян на вибори був заслуханий у Конгресі, а також представлений діючому президенту Бараку Обамі та новообраному Дональду Трампу. Останній категорично відмовляється визнавати, що російські хакери вплинули на результат виборів, але змушений був заявити, що доручить розробити національну концепцію захисту від хакерських атак.
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