Трамп заявив, що у часи його президентства Росія «більше поважатиме» США

Новообраний президент США Дональд Трамп у черговий раз зробив неоднозначну заяву на адресу Кремля, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, сьомого січня 2017 року, Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter розповів виборцям, що не бачить нічого поганого в тому, щоб мати гарні стосунки з Російською Федерацією. За його словами, у Сполучених Штатів і так достатньо проблем, щоб ще й вступати в конфронтацію з Кремлем. Тим не менш, Трамп пообіцяв, що за часів його президентства росіяни більше поважатимуть очолювану ним державу, ніж це було до цього. Більше того, новообраний американський президент вважає, що у майбутньому Сполучені Штати і Росія працюватимуть разом заради вирішення глобальних проблем (ймовірно, йдеться про спільну боротьбу з тероризмом).
Варто зауважити, що Трамп так і не визнав впливу російських хакерів на вибори – за його словами, розвідка не надала жодного доказу на користь того, що таке втручання якось змінило результати голосування. Тим не менш, зустріч зі спецслужбовцями він назвав конструктивною і дав доручення розробити систему кібер-безпеки, яка допомогла б захистити американців від подальших нападів, протягом дев’яноста днів з його інавгурації.