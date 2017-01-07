Конфронтация Трампа с Путиным будет более серьезной, чем была у Обамы, - Портников

В своем аккаунте в Facebook известный журналист Украины Виталий Портников опубликовал свою статью, в которой он рассказал о будущих отношениях новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
Как информирует replyua.net, в своей работе журналист выразил мнение, что абсолютно не стоит внимания то, каковы ранее были слова, намерения и планы Трампа, ровно как не важно и то, что он может думать о российском лидере, и какие личные отношения имеются у его команды в Москве. Новоизбранный глава США просто будет вынужден осуществлять конфронтацию с Российской Федерацией после неудачного шага во избежание этого. Стоит отметить, что противостояние американского президента, принимая к вниманию черты его характера, будет куда более серьезной, чем было сопротивление Барака Обамы.
В своем сообщении Портников отмечает, что «буквально за считанные недели будет покончено с «изоляционизмом» нового американского лидера. Причины этому будут аналогичными причинам, которые были у Обамы и даже Буша: в то время, как США предпринимает попытки дистанцироваться от мирового сообщества, мир сам приходит к ним. Причем не всегда приходит с добрыми умыслами».