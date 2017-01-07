Портников: как Трамп оказался у Путина на крючке

Виталий Портников в статье на «Радио Свобода» пишет о том, что недавно обнародованный отчет американских спецслужб о вмешательстве России в президентскую избирательную кампанию в США окончательно загнал Дональда Трампа в ловушку, - передает replyua.net.
Портников пишет, что заявление о том, что Владимир Путин имеет непосредственное отношение к хакерским атакам России на информационные системы США, которые помогли Трампу выиграть выборы, не являются какой-то особенной новостью. Дело в том, что подобные операции Путин в своей жизни уже проделывал – именно так он пришел к власти в качестве премьер-министра, организовав коррупционные обвинения против Бориса Ельцина.
Портников сообщает: «Так в 2004 Путин пытался помочь Януковичу, а теперь в 2016 помешал Хиллари Клинтон. Но, стоит учитывать, что если российское общество к таким действиям Путина уже привыкло, это не значит, что их спокойно проглотит американское общество – с момента обнародования этого доклада спецслужба Трамп будет находиться под пристальным вниманием всех мировых СМИ и американской общественность». Журналист подчеркивает: «Если он пойдет хоть на один компромисс с Кремлем, все в мире будут расценивать этот шаг как благодарность за помощь в победе на выборах. Поэтому Трамп будет вынужден вести себя в отношениях с Москвой еще аккуратней и сдержанней».