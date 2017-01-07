Каспаров рассказал о печальных перспективах России

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На своем личном сайте один из представителей российской оппозиции Гарри Каспаров п/о традиции дал ответы на поступившие от читателей вопросы, передает rreplyua.net. По его мнению, в связи с грядущей инаугурацией Дональда Трампа на должность президента у России весьма печальны перспективы на будущее. Кроме того, по мнению Каспарова, после завершения президентства Путина неизбежен крах российского государства.Каспаров считает, что Россия сейчас поставляет в мир как загрязненную энергетику, так и грязные политические технологии. «Пока при власти находится нынешний режим, говорит о положительной роли России вообще нет смысла. Также неясно, каким будет состояние страны после прихода новой власти. Если наступит крах режима Владимира Путина, это может привести к краху всей государственной машины, так как она полностью зависит от диктатуры», - считает Каспаров.К тому же, политик уверен в крайне большой турбулентности России в ближайшей перспективе, поскольку на фоне серьезных потрясений в мире страна не сможет избежать активизаций в будущем, результатом которых станет переход в форме насилия с одной формы в другую.