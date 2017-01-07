Шендерович: Путин готовится к противостоянию с россиянами

В эфире Эха Москвы писатель Виктор Шендерович заявил о том, что российские власти готовятся к противостоянию с простым народом, информирует replyua.net.
«Российские власти теперь регулируют, кому достанутся наши деньги! Там теперь свой дарвинизм. Народ не имеет к этому никакого отношения – разве что мы налоги платим, а они на эти бабки живут. Мы видим, что новая Госдума тщательно обеспечивает охрану государства от общества. Парламент активно работает в этом направлении, и он принимает различные законы, устраивает суды, защищающие несчастное государство, к примеру, от Дадина», отметил Шендерович. Также писатель подчеркнул, что он судит по финансированию Нацгвардии и ОМОНа – степень согласия наверху понимают.
«Там уже готовятся к противостоянию с народом. Тут даже сказать уже нечего. Вот вам и вся социология», заявил Шендерович. Напомним, что ранее писатель дал прогноз для России на текущий год. По его словам, ситуация для России практически не поменяется в 2017 году, и она, как и раньше, будет оставаться изгоем.