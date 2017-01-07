Каспаров: уход Путина станет крахом государственности

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После вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов перспективы России кажутся еще более туманными, а уход Путина от власти и вовсе может привести к краху государственности. Как информирует replyuа.net, об этом на Обозревателе написал Гарри Каспаров.По словам шахматиста и российского оппозиционера, сейчас Россия стала поставщиком грязных политических технологий и грязной энергетики. «При путинском режиме позитивная роль РФ вообще не может просматриваться. А вот что будет при другом режиме, вообще сложно прогнозировать. Крах режима Путина может привести к краху государственности, поскольку государственная конструкция современной России тесно связана с нынешней диктатурой», пишет Каспаров. Оппозиционер при этом отмечает, что будущее России в краткосрочной перспективе будет очень турбулентным.«На фоне всех мировых и глобальных потрясений РФ не сможет избежать роста противоречий не только на международной арене, но и внутри страны. Эти внутренние противоречия в итоге могут вылиться в насильственный переход из одной формации в другую», уверен Каспаров.