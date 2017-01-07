валюта
СпецтемаРоссияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

Каспаров: уход Путина станет крахом государственности

Каспаров: уход Путина станет крахом государственности
После вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов перспективы России кажутся еще более туманными, а уход Путина от власти и вовсе может привести к краху государственности. Как информирует replyuа.net, об этом на Обозревателе написал Гарри Каспаров.

По словам шахматиста и российского оппозиционера, сейчас Россия стала поставщиком грязных политических технологий и грязной энергетики. «При путинском режиме позитивная роль РФ вообще не может просматриваться. А вот что будет при другом режиме, вообще сложно прогнозировать. Крах режима Путина может привести к краху государственности, поскольку государственная конструкция современной России тесно связана с нынешней диктатурой», пишет Каспаров. Оппозиционер при этом отмечает, что будущее России в краткосрочной перспективе будет очень турбулентным.

«На фоне всех мировых и глобальных потрясений РФ не сможет избежать роста противоречий не только на международной арене, но и внутри страны. Эти внутренние противоречия в итоге могут вылиться в насильственный переход из одной формации в другую», уверен Каспаров.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Россияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа
Важное за сутки
06 янв 2017
24001

Россияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

Оказывается, помимо того, что у дочери избранного президента США Дональда Трампа весьма украинское имя Иванка, так и у самого Трампа есть близкая подруга украинка, модель, экс-ведущая телеканала

06 янв 2017
9335

Эксперт объяснил, как Порошенко удалось сменить тональность Путина в отношении Украины

Сокоординатор общественной организации «Права справа» Дмитрий Снегирев в эфире «Громадського радио» рассказал, как постепенно произошла смена тенденций. По мнению эксперта, как только украинский

06 янв 2017
8035

Москва шокирована кандидатом на должность главы американской нацразведки

СМИ сообщают о том, что претендентом на должность руководителя американской национальной разведки, судя по всему, станет 73-летний Дэниэл Котус, ранее работавший сенатором от штата Индиана, передает

Последние новости

Каспаров рассказал о печальных перспективах России

Шендерович: Путин готовится к противостоянию с россиянами

Обама заявил, что его пугает настрой республиканцев по отношению к Путину и демократам

Доклад американских спецслужб базировался только на данных из соцсетей и СМИ, - WikiLeaks

Скандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты

Госстат: в 2016 году инфляция в Украине превысила 12 процентов

Пономарев: команда Трампа будет договариваться с Россией и проигнорирует Украину

На Рождество погода в Украине резко ухудшится

Трамп не увидел последствий вмешательства России в президентские выборы в США

Каспаров: уход Путина станет крахом государственности

Эксперты опровергли миф о влиянии стресса на вес человека

Клинтон хочет баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка

АП наняла команду для лоббирования интересов Украины

Стрельба в аэропорту США: 5 погибших, 37 пострадавших

«Газпром» розширив заявку на транзит газу Україною

Блогер із Донецька: російських військових на Донбасі немає, а якщо і є, то вони майже не «паляться»

Історик: в Україні почали цькувати чергового реформатора

Що думають в Росії про дороги, Путіна і Донбас (відео)

Трамп продовжує покривати росіян у справі про кібер-напади на США

Терористів потіснили у Мосулі

 Новости за день