Що думають в Росії про дороги, Путіна і Донбас (відео)

Творчий колектив OmTV вирішив проаналізувати стан доріг у Російській Федерації і те, як це впливає на політику та економіку, - про це інформує replyua.net.
Так, журналісти зауважують, що давня теза класика про «дві біди Росії» і досі не втратила своєї актуальності. Для держави, яка претендує на світове лідерство, Російська Федерація має надзвичайно погані показники кількості і якості дорожнього полотна. Наприклад, за показником протяжності доріг з поправкою на розмір території, Росія відстає від Китаю більше ніж у п’ять разів, а від Сполучених Штатів – більш ніж у вісім разів. По-друге, говорити про якість російських доріг не доводиться – за світовими мірками це скоріше напрямки. Мешканці Російської Федерації традиційно обурені станом дорожнього покриття у Росії – наприклад, більше тридцяти відсотків населення вважають дороги непридатними до проїзду. Журналісти навіть продемонстрували кілька роликів із соціальних мереж, де можна помилуватись російськими дорогами і реакцією на них. Крім того, можна переглянути і епізоди з кількох репортажів про людей, які через відсутність доріг почуваються заручниками у власних будинках. На всі прохання у російської влади відповідь одна – грошей немає, але ви тримайтесь, - підсумовують журналісти.