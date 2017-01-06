Трамп продовжує покривати росіян у справі про кібер-напади на США

Новий глава Сполучених Штатів Дональд Трамп дотримується своєї попередньо обраної позиції щодо заперечення ролі російського уряду в організації хакерських атак на сервери Демократичної партії, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Так, сьогодні, шостого січня 2017 року, за кілька годин до того, які розвідувальні служби мають ознайомити Трампа зі звітом про хакерські атаки, новообраний американський президент дав коментарі з цього приводу виданню The New York Times. За його словами, розгляд російських нападів набув характеру «політичного полювання на відьом». Відтак, Трамп спробував «перевести стрілки» і зауважив, що китайці теж атакували американські сервери, але «про це чомусь ніхто не говорить». Тим не менш, речник Трампа Шон Спайсер запевнив журналістів, що новий господар Білого дому буде сприймати звіт розвідки з приводу російського кібер-втручання «відкрито і неупереджено».
Варто зауважити, що Трамп вже неодноразово висловлював скептицизм з приводу висновків розвідки про хакерські атаки на Сполучені Штати, організовані Кремлем. Відтак, у світлі заяв Трампа, діючий віце-президент Джозеф Брайден закликав його «подорослішати». За словами Байдена, президент, який не довіряє власній розвідці – це нонсенс.