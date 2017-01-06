НАТО дає гідну відповідь російській агресії: військова техніка на півдорозі до Польщі

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Північноатлантичний альянс дає гідну відповідь на російську агресію в Європі, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Ліга. Новости».Так, сьогодні, шостого січня 2017 року, у німецькому порту Бремерхафен почалося розвантаження судна Resolve, що доставило першу частину танків та бойових машин Бредлі, які Сполучені Штати Америки розміщають в Європі у рамках зміцнення східних кордонів НАТО перед обличчям російської агресії в Україні. Фахівці наголошують, що нинішній трансфер, який має охопити більше двох з половиною тисяч одиниць військової техніки, є найбільшим з часів закінчення Холодної війни.Поряд із сухопутною технікою до Європи буде доставлено і повітряну – десять гелікоптерів Chinook, п’ятдесят гелікоптерів Black Hawk, двадцять чотири вертольоти Apache. Разом з технікою будуть перебазовані і військовослужбовці – три з половиною тисячі військових з піхотної дивізії з Форт Карсон (штат Колорадо), тисяча вісімсот осіб із Форт-Дам (штат Нью-Йорк) та чотириста осіб із Форт Блісс (штат Техас). Керівний штаб цих військових буде розташований у Німеччині, сама ж техніка буде здійснювати бойове чергування на східному кордоні Альянсу – у Литві, Румунії та Польщі.