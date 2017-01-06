В МИД РФ не исключают участие Трампа в переговорах по Донбассу

После того, как состоится церемония инаугурации Дональда Трампа, официальный Вашингтон может стать участником переговоров по нормализации ситуации на Донбассе в рамках «нормандского формата». Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью журналистам озвучил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин. В частности, он предложил всем набраться терпения и подождать, когда в конце января в Белом доме начнет работу новая администрация. При этом по словам Карасина, Москва уже готова к любому переговорному процессу, о чем ранее заявлял глава Кремля Владимир Путин.
«Реальная жизнь, которая начнется после праздников, задаст новые формы, ритм и значения. Все мы стали свидетелями того, как для наших партнеров в Вашингтоне плохо закончился минувший год», - сказал чиновник. Воспользовавшись случаем, он заявил, что вся ответственность за прекращение военных действий на Донбассе лежит исключительно на украинской стороне. Правда, чиновник российского МИДа забыл, что Кремль также взял на себя определенные обязательства, подписав Минские договоренности.