Сделка Трампа и Путина погубит всех – Bloomberg

Журналисты известного издания Bloomberg уверенны, что в случае попытки будущего президента США Дональда Трампа нормализовать отношение с Россией, проиграют обе страны, поскольку подписание с Владимиром Путным мирной сделки не представляется возможным, передает replyua.net. В статье американского издания подчеркивается, что, через использование деловой терминологии, договоренность, которая поможет достигнуть названных выше целей в качестве обмена на снятие санкций и иных ограничений, принесла бы обеим сторонам выигрыш. Журналисты отмечают, что хотя сейчас Трамп положительно отзывается о Путине, однако после его официального вступления в должность, республиканец увидит, что видение российским лидером мира существенно отличается от его.
В свою очередь, по мнению экс-сотрудника Центробанка России Сергея Алексаншенко, Владимир Путин – это вовсе не тот политик, который готов подписывать договоренности, приносящие всем выгоду. В его интересах добиться, чтобы в проигрыше осталась одна из сторон. «Глава Кремля является приверженцем стратегии игры, результат которой будет равен нулю», - отметил эксперт.