В России еще одно массовое отравление алкоголем

В российском Красноярске скончались четыре человека после употребления суррогатного алкоголя, информирует replyua.net со ссылкой на «Известия».
Как стало известно, по факту этого инцидента проводится проверка, сотрудники следственных органов пытаются установить точку продажи поддельных спиртных напитков. На этот раз россияне отравились не «Боярышником», а слабоалкогольным коктейлем «Тайм-аут». В полиции рассказали, что тела четырех человек были обнаружены поздно вечером 5 января в одном из общежитий Красноярска. В общежитии, находящемся на улице Гастелло, найдены тела мужчины 32 лет, двух его сестер 22 и 23 лет, а также женщины 38 лет. Позже полицейские установили, что все погибшие пили коктейль «Тайм-аут».
Установить точку продажи смертельного напитка пока не удалось. По факту отравления, повлекшего за собой смерть, возбуждено уголовное дело. Напомним, что в декабре в Иркутской области из-за употребления средства для ванн «Боярышник» погибли десятки людей, позже в РФ была временно запрещена продажа жидкостей, содержащих спирт.