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Американська розвідка: російські кібер-атаки – загроза для уряду США

Американська розвідка: російські кібер-атаки – загроза для уряду США
Американські спецслужби розповіли журналістам що саме становить загрозу уряду Сполучених Штатів, - про це інформує replyua.net з посиланням на «IV власть».

Так, сьогодні, п’ятого січня 2016 року, американські ЗМІ розповіли з посиланням на спецслужбовців, що у Вашингтоні вважають атаки російських хакерів серйозною загрозою для уряду Сполучених Штатів. За їх словами, Російська Федерація є повноправним гравцем у кібер-війнах, відтак створює загрозу американцям у низці критично важливих сфер функціонування держави, зокрема – військовій, дипломатичній, комерційній тощо. Американські спецслужбовці відзначили доволі високорозвинену наступальну програму росіян, а також їх тактику, техніку і процедуру атаки.

Нагадаємо, американські спецслужби оприлюднили низку звітів, які доводять російське втручання у виборчий процес. У зв’язку з цим у Білому домі почалась розробка низки заходів, спрямованих на протидію хакерським атакам. Наприклад, серед них називають оприлюднення і заморозку таємних банківських рахунків російських можновладців, заборону на в’їзд на територію Сполучених Штатів керівникам ГУР тощо. Видворення тридцяти п’яти російських дипломатів, яке відбулось перед Новим роком, також пов’язують з реагуванням Вашингтону на кібер-атаки.
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