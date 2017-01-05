Сором продовжується – жертви аварійної посадки в Калінінграді кілька діб мерзнуть в аеропорту в очікуванні евакуації

Історія з невдалим приземленням російського літака в одному з аеропортів Калінінградської області продовжує обростати новими ганебними для росіян подробицями, - про це інформує replyua.net з посиланням на «IV власть».
Так, кількома днями раніше СМІ розповсюдили інформацію про невдалу посадку російського літака в аеропорту Храброво – найзахіднішій точці російських повітряних магістралей. Літак А321 компанії «Аерофлот» доставив пасажирів до Калінінградської області, звідки їх уже кілька діб поспіль не можуть евакуювати. Зараз пасажири змушені лишатись в терміналі, де немає опалення.
Як повідомляють самі мандрівники у соціальних мережах, працівники аеропорту намагаються їм допомогти чим можуть – чаєм і теплими речами, але налагодити опалення у терміналі вони неспроможні. Вивезти людей не можуть через затримку рейсів. Рейси, у свою чергу, затримуються через те, що на злітній смузі й досі залишаються уламки фюзеляжу літака, яким вони летіли. Очистити злітну смугу не можуть через відсутність необхідного обладнання. Відтак, пасажирам нещасливого рейсу не залишається нічого іншого як обурюватись в соціальних мережах і малювати карикатури. Керівництво аеропорту не в курсі, коли відновиться його нормальне функціонування.