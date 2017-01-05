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Сближения США и России не будет – Портников

Сближения США и России не будет – Портников
В своей статье для Espresso.tv украинский публицист Виталий Портников отметил, что официальным Вашингтоном была поставлена жирная точка в процессе попытки достигнуть взаимопонимания с Кремлем в плане перспективы снятия США антироссийских санкций в обмен на выполнение РФ минских договоренностей, передает replyua.net. При этом журналист подчеркнул, что глава российского государства Владимир Путин не планирует уступать и, скорее всего, будет и далее утверждать, что Россия вообще не причастна к «гражданскому конфликту» на Донбассе.

В то же время, Портников уверен, что американские эксперты, которые надеются на скорое примирение Вашингтона и Москвы, очень глубоко ошибаются. В качестве примера публицист процитировал заявление дипломата и эксперта из США Томаса Грема, предложившего признать легитимность оккупации крымского полуострова Россией, если Путин выплатит Киеву определенную материальную компенсацию. Журналист сделал вывод, что согласия главы Кремля на еще один референдум ожидать не стоит, уже не говоря о «денежной компенсации». Путин расценивает любое отступление как конец своего правления, а противостояние со странами Запада – это яркая демонстрация его власти.
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