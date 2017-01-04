валюта
СпецтемаВиктор Уколов: Порошенко за пять минут до Нового года сам дал ответ Пинчуку на его предложения

Путін та РФ знаходяться на вершині своєї могутності - ЗМІ

Путін та РФ знаходяться на вершині своєї могутності - ЗМІ
Новий 2017 рік для Російської Федерації, та безпосередньо для її президента Володимира Путіна, не зважаючи на попередні оцінки, починається дуже вдало. Про це пише американське видання «The Washington Post», передає replyua.net.

«Навіть той факт, що російський президент Володимир Путін та його держава входить у 2017 рік на піці своїх можливостей залишає під питанням те, що буде далі з РФ, коли до влади прийде новий президент наймогутнішої країни світу. Найбільш очікуваним залишається можливість того, що Росія продовжить робити спроби щодо розширення своєї зони впливу, не зважаючи на шкоду для Сполучених Штатів. Вона буде робити все можливе для того, щоб взяти під свій контроль якомога більше сфер впливу, в тому числі і боротьбу з тероризмом. Кремль захоче підбити Білий дім вступити в гру за своїми правилами. Однак при цьому Путін навряд набереться сміливості кидати прямі виклики президенту Дональду Трампу», - йдеться у статті.

Також у повідомленні висвітлили головні проблеми російської економіки. «Валовий дохід країни знизився за останні роки. Росія продовжує бути залежною від експорту природних ресурсів. Реформи економіки та відчуження державного майна знаходяться у замороженому стані», - зазначили у виданні.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)
Важное за сутки
03 янв 2017
20267

Чому Росія ненавидить Бандеру

Постать Степана Бандери для Росії є такою, що викликає у свідомості більшості росіян шквал негативних емоцій та несприйняття. Хоча Степан Бандера не був завойовником, а УПА вела свою боротьбу на

03 янв 2017
18019

Блогер: Год Петуха уже не раз наказывал Москву, в 2017-ом история повторится

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что не нужно тешить себя иллюзиями о том, что в 2017-ом году Российская Федерация развалиться. По мнению блогера,

Последние новости

Российские власти прокомментировали перенос доклада американской разведки по кибератакам

В МИД РФ рассказали о восстановлении отношений с НАТО

Олімпійський чемпіон поділився болем у зв'язку з окупацією рідного Донецька

В Украине вступило в силу референтное ценообразование на лекарства

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є втрати

Генпрокуратура: Пашинский является фигурантом дела о расстрелах на Майдане

Доник: о меморандуме между «Укроборонпром» и Aeroscraft нечего сказать

Эпидемия зомби уничтожит человечество за сто дней

Доник: проблема Украины - отсутствие доверия к власти

У Києві 6 січня відкриють пункти обігріву

Порошенко рассказал об отношениях Польши и Украины

Манн: новый состав Конгресса отменит более 700 социалистических нововведений Обамы

Курц назвав головну умову для проведення виборів на Донбасі

Директор СТБ заступился за пророссийскую Ковальчук

Експерти спрогнозували курс гривні на 2017 рік

Озвучен прогноз об усилении антироссийских санкций

Дипломат: заявление Марин Ле Пен – это точка невозврата для нее и для Украины

Вольфганг Пихлер требует отстранить всю сборную РФ от Олимпиады 2018 года

Клімкін пояснив, коли буде скасовано санкції проти Росії

Польские эксперты пояснили, почему Варшава обиделась на Киев

 Новости за день