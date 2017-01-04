Путін та РФ знаходяться на вершині своєї могутності - ЗМІ

Новий 2017 рік для Російської Федерації, та безпосередньо для її президента Володимира Путіна, не зважаючи на попередні оцінки, починається дуже вдало. Про це пише американське видання «The Washington Post», передає replyua.net.
«Навіть той факт, що російський президент Володимир Путін та його держава входить у 2017 рік на піці своїх можливостей залишає під питанням те, що буде далі з РФ, коли до влади прийде новий президент наймогутнішої країни світу. Найбільш очікуваним залишається можливість того, що Росія продовжить робити спроби щодо розширення своєї зони впливу, не зважаючи на шкоду для Сполучених Штатів. Вона буде робити все можливе для того, щоб взяти під свій контроль якомога більше сфер впливу, в тому числі і боротьбу з тероризмом. Кремль захоче підбити Білий дім вступити в гру за своїми правилами. Однак при цьому Путін навряд набереться сміливості кидати прямі виклики президенту Дональду Трампу», - йдеться у статті.
Також у повідомленні висвітлили головні проблеми російської економіки. «Валовий дохід країни знизився за останні роки. Росія продовжує бути залежною від експорту природних ресурсів. Реформи економіки та відчуження державного майна знаходяться у замороженому стані», - зазначили у виданні.