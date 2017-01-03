Внешний долг России составил 519,4 миллиардов долларов - эксперт

Финансовый аналитик Влад Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет, что экономическая ситуация ухудшается со стремительной скоростью, - передает replyua.net.
Пономарь пишет: «Обнародованный закон РФ «О государственном бюджете» хотя и преподнесен как обновленный, он не предусматривает никаких структурных реформ и, фактически, замораживает конструкцию этого года. По-прежнему, главной статьей расходов остается оборона, немало средств запланировано потратить и на социальную сферу». Аналитик подчеркивает, что затраты на эти сферы у РФ растут, что неминуемо приведет к сокращению финансирования других разделов госказны. По данным этого закона, доходная часть госбюджета РФ составит в 2017 году 13,5 триллионов рублей, расходная – 16,2 триллиона рублей, дефицит – 3,2% ВВП.
Пономарь сообщает, что, по данным Центрального банка РФ, внешний долг страны по состоянию на 1 октября 2016 года составил 519,4 миллиардов долларов. Также он пишет, что сегодня стало известно, что в банковской системе России сработал «эффект домино» - банки лопаются один за другим, а Центробанк РФ не стремиться их спасать. Пономарь сообщает: «Булгар банк отключен от БЭСП». Кроме того, по мнению блогера, хуже всего будет российским регионам – их в 2017 году ждет дефолт. Финансирования на них выделяется мало, а около 20% из них де-факто являются банкротами.