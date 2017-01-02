У російських відділеннях поліції та СІЗО за 2016 рік загинуло 99 осіб

У Російській Федерації лише за 2016 рік у відділеннях поліції та слідчих ізоляторах загинуло щонайменше 99 людей. Про це повідомляє «Радіо свобода», посилаючись на дані проекту «Русская эбола», передає replyua.net.
Основною причиною смерті в офіційних звітах російської міліції називають самогубство або різке погіршення самопочуття. «Такими причинами представники російських правоохоронних органів пояснюють загибель приблизно 80 осіб. Найстаршому загиблому було 66 років, а наймолодшому – 17», - зазначається у повідомленні. Так, за даними проекту, у січні минулого року загинуло 7 осіб, у лютому – 14, у березні – 8, у квітні – 6, у травні – 6, у червні – 8, у липні – 9, у серпні – 12, у вересні – 8, у жовтні – 5, у листопаді – 7 та у грудні – 9. Дані були взяті з офіційних джерел, які попередньо були підтверджені прес-центрами правоохоронних відомств. В той самий час у повідомленні вказується, що у 2015 році кількість загиблих у відділках поліції та СІЗО була вдвічі більшою – 200 осіб. Представники правозахисних організацій вважають, що між причинами самогубства та різкого погіршення самопочуття причинами смертей стають катування під час допитів та неналежне утримування у камерах.