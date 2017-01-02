Хто після Обами стане новим "пугалом" для Росії - ЗМІ

Після виходу у відставку з посади президента Сполучених Штатів Барак Обама перестане бути «пугалом» для Російської Федерації. Новою жертвою Кремля стане канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про це пише американське видання «The New York Times», передає replyua.net.
«То і не дивно, що Російська Федерація зустріла своїх висланих з США дипломатів колективним стисканням плечей. Екстрадиція дипломатів – це була рішуча та смілива відповідь Барака Обами на спробу Кремля втрутитися у президентські вибори Америки. Здається, РФ готова зачекати фіналу гри. Москва усвідомлює, що вже скоро, 20-го січня на пост президента США прийде людина, яка має проросійську ідеологію. Росія сподівається побудувати нові політичні та дипломатичні мости», - йдеться у інформаційному листі.
Після того, як президент Обама піде у відставку, російський лідер Володимир Путін залишиться без свого головного персонажу в лякливих історіях. А якщо у Росії таке трапляється, то на місце головного героя байок приходе хтось інший. «За ввесь період з початку анексії українського Криму голос Ангели Меркель був вирішальним у питаннях санкцій проти РФ. Саме вона ціль №1 для Кремля сьогодні», - вважають автори статті.