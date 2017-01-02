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СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

Путину не удастся удержать Крым – Чубаров

Путину не удастся удержать Крым – Чубаров
По мнению председателя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова, нет сомнений, что оккупированный Путиным Крым вернется в состав украинского государства, так как в противном случае может возникнуть ситуация вакханалии в отношениях между государствами. Как информирует replyua.net, об этом Чубаров заявил в интервью журналистам. Политик подчеркнул, что с юридической точки зрения и сейчас полуостров - это часть суверенного украинского государства, которая на некоторое время находится под российской оккупацией. Но в связи с тем, что Россия нарушила международное право, ранее существующие принципы добрососедства и мирного существования были полностью заменены силой и военным могуществом.

Рефат Чубаров считает, что подобное развитие событий для Запада неприемлемо, но самым важным стимулом для партнеров Украины будет решительная позиция официального Киева в противостоянии российской агрессии и создании гражданского общества.

«В связи с этим, мы, украинцы, прежде всего должны осознавать то, что Россия может у нас отнять часть территории, что положит начало разрушению украинской государственности», - заявил глава Меджлиса.
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