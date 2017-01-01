Перемир’я в Сирії знову провалилось

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Режим припинення вогню в Сирії, встановлений три дні тому, здається, зазнав провалу, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Радіо Свобода».Так, сьогодні, першого січня 2017 року, представник сирійської опозиції Мохаммед Рашид повідомив журналістам, що авіація, підконтрольна Башару аль-Асаду, здійснила чергові повітряні удари по позиціях повстанців та мирному населенню поблизу Дамаска. Бомбардуванням було піддано Ваді Барад, населений пункт поблизу сирійської столиці, який контролюється опозицією. Повстанці, у свою чергу, повідомили, що відмовляться від підтримки перемир’я у разі, якщо урядові війська і далі порушуватимуть його умови. Крім того, вони закликали росіян, які підтримують сирійські урядові війська, сприяти недопущенню повітряних ударів як сторону, яка ініціювала угоду про припинення вогню і виступила одним із гарантів її виконання. Росіяни, у свою чергу, приписали порушення перемир’я повстанцям.Нагадаємо, три дні тому між діючим президентом Сирії Башаром аль-Асадом та повстанцями за сприяння Туреччини та Російської Федерації було укладено угоду про зупинення бойових дій. Вчора, тридцять першого грудня 2016 року, її одноголосно схвалили на засіданні Радбезу ООН.