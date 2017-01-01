Майбутній речник Трампа вигороджує росіян від звинувачень у кібер-атаках

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Команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа приєдналась до свого лідера у засудженні санкцій, введених Бараком Обамою щодо Російської Федерації, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Ленти.ру».Так, Шон Спайсер, якого Трамп висунув на посаду речника Білого дому, дав свої коментарі з приводу санкцій, запроваджених діючою адміністрацією президента Сполучених Штатів. Чиновник заявив, що він сумнівається у співрозмірності та адекватності заходів, вжитих Вашингтоном щодо Москви. За його словами, до кінця незрозуміло чи було здійснено атаки на демократів російськими хакерами і чи спрямовувались їх дії російським урядом. Спайсер також нагадав, що у 2015 році Білий дім підозрював у схожих кібер-атаках Пекін, однак не вжив достатніх заходів.Таким чином, Спайсер пішов у фарватері свого майбутнього керівника Дональда Трампа, який сьогодні, першого січня 2017 року, також повідомив, що некоректно обвинувачувати Росію за відсутності належних доказів. Нагадаємо, трьома днями раніше адміністрація Барака Обами ввела черговий пакет санкцій проти Російської Федерації – зокрема, було видворено тридцять п’ять російських дипломатів та встановлено обмеження на контакти з ФСБ та ГУР.