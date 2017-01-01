валюта
СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

Майбутній речник Трампа вигороджує росіян від звинувачень у кібер-атаках

Майбутній речник Трампа вигороджує росіян від звинувачень у кібер-атаках
Команда новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа приєдналась до свого лідера у засудженні санкцій, введених Бараком Обамою щодо Російської Федерації, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Ленти.ру».

Так, Шон Спайсер, якого Трамп висунув на посаду речника Білого дому, дав свої коментарі з приводу санкцій, запроваджених діючою адміністрацією президента Сполучених Штатів. Чиновник заявив, що він сумнівається у співрозмірності та адекватності заходів, вжитих Вашингтоном щодо Москви. За його словами, до кінця незрозуміло чи було здійснено атаки на демократів російськими хакерами і чи спрямовувались їх дії російським урядом. Спайсер також нагадав, що у 2015 році Білий дім підозрював у схожих кібер-атаках Пекін, однак не вжив достатніх заходів.

Таким чином, Спайсер пішов у фарватері свого майбутнього керівника Дональда Трампа, який сьогодні, першого січня 2017 року, також повідомив, що некоректно обвинувачувати Росію за відсутності належних доказів. Нагадаємо, трьома днями раніше адміністрація Барака Обами ввела черговий пакет санкцій проти Російської Федерації – зокрема, було видворено тридцять п’ять російських дипломатів та встановлено обмеження на контакти з ФСБ та ГУР.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У России возникли большие проблемы из-за Крыма
Важное за сутки

Последние новости

Україна має 12 мільярдів кубометрів газу у сховищах

Іран і Туркменістан не змогли домовитись щодо газу

У Стамбулі впізнали 35 жертв теракту

Перемир’я в Сирії знову провалилось

Майбутній речник Трампа вигороджує росіян від звинувачень у кібер-атаках

В Украине начал действовать закон о прогрессе инвестклимата

Ученые NASA объявили об уникальном астрономическом явлении

Главный помощник Трампа раскритиковал санкции против России

Росіяни почали стягувати «податок на Google»

Виновник теракта в Стамбуле до сих пор неясен

Пограничники получили от Порошенко новую технику

Помер найстарший Романов

Муждабаев о том, чем месседж транслировал Пинчук в своей статье

Стрельба на новогодней вечеринке шокировала всю Бразилию

Один із кремлівських бранців підбив підсумки ще одного року в окупованому Криму

Муждабаєв: є дві України і варто визначитись - з якою ви

01.01.2017 теракт в ночном клубе в Стамбуле - фото

«Неадекватна поведінка США»: російська лібералка розкритикувала санкції проти Росії

Джемилев: судьба Крыма будет разрешена в этом году

Трамп продолжает обострять отношения США с Китаем

 Новости за день