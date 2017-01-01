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Росіяни почали стягувати «податок на Google»

Росіяни почали стягувати «податок на Google»
Новий цікавий податок з’явився у Російській Федерації, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Росбалт».

Так, відсьогодні, першого січня 2017 року, став реальністю черговий податок, вигаданий російськими можновладцями – так званий податок на Google. Відтепер іноземні інтернет-компанії змушені платити ПДВ (податок на додану вартість) за весь мережевий контент, який вони надають. Ставка у даному випадку встановлюється на рівні вісімнадцять відсотків.

Розробники закону заявили, що він зрівняє умови роботи для російських за зарубіжних ІТ-компаній. Тим не менш, дія нормативного акту не поширюється на торгівлю фізичними товарами через мережу. Крім того, він не діятиме щодо програмного забезпечення, ігр, баз даних тощо, які поширюються на матеріальних носіях. Автори законопроекту не врахували також таких випадків комерції як консультування електронною поштою та послуги щодо надання доступу до Інтернету. Низка ІТ-компаній вже скоригувала вартість своїх послуг для громадян Російської Федерації відповідно до нових тарифів. Наприклад, Google та Nintendo повідомили користувачів про зростання цін. Netflix зауважив, що його цінова політика не зміниться. Apple і Sony ще не повідомили про нові тарифи.
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