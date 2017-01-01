У Путіна дають сміливий прогноз щодо домовленостей з Трампом

Ще в перші 100 днів президентства новообраного керівника американського Білого дому Дональда Трампа Росія та Сполучені Штати знайдуть спільну мову щодо кризи в Сирії. Таку думку на своїй сторінці у Твіттері висловив російський сенатор Пушков Олексій, передає replyua.net.
«Один з прогнозів на 2017 рік: президент Російської Федерації Володимир Путін на новоспечений президент США Дональд Трамп домовляться щодо кризи у Сирії протягом перших ста днів президентства американця. І це прогноз має всі шанси для того, щоб втілитися в правду», - вважає Пушков. В той самий час він прокоментував останні слова Трампа щодо хакерських атак Росії під час виборів американського президента.
«Ми встигли помітити, як Трамп почав сумніватися у причетності російських хакерів до президентських виборів у США. На відміну від Обами, який не може залишити ідею з веденням холодної війни, новообраний американський лідер розуміє, що це потрібно залишити у далекому ХХ сторіччі», - додав російський сенатор. Як повідомлялося раніше, під час свого виступу Дональд Трамп без всілякого співчуття чи сорому висловився щодо нововведених санкцій від Барака Обами проти Російської Федерації стосовно кібератак.