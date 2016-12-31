Сотник - росіянам: ви раніше таке терпіли, стерпите і це



Російський журналіст



Так, нещодавно у мережі з’явився запис одного з інтерв’ю речника російського президента Дмитра Пескова, де він послуговується ненормативною лексикою. Користувачі почали обурюватись – мовляв, матом, та ще й на федеральному каналі. Сотник зауважує, що тут у російських громадян лише дві альтернативи – або поводитись так, як поводяться дійсно обурені люди, або ж змиритись і «ковтнути» і це – з посмішкою, як звикли.



Журналіст наголошує, що це – закономірний наслідок. Дивно, що цього не зрозумілим люди, які вже кілька років намагаються переконати себе, що Путін – цивілізований політик, а не «пахан», що Песков – прес-секретар, а не «шістка пахана», що НТВ, «Россия-24» і решта – федеральне телебачення, а не бандитські рупори. Тож нічому дивуватись. Вони матюкаються у прямому ефірі чи в запису, вони лякають ваших дітей, вони не поважають вас самих. Тому що росіян немає за що поважати – ніхто не стане поважати боягузів, - наголошує Сотник.

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Горячая тема: Черговий ніж у спину: Туреччина зробила українській армії подарунок Російський журналіст Олександр Сотник дав свої коментарі з приводу обурення користувачів мережі ненормативною лексикою, якою послуговувався речник російського президента, - про це інформує replyua.net з посиланням на блог журналіста на ресурсі «15 минут».Так, нещодавно у мережі з’явився запис одного з інтерв’ю речника російського президента Дмитра Пескова, де він послуговується ненормативною лексикою. Користувачі почали обурюватись – мовляв, матом, та ще й на федеральному каналі. Сотник зауважує, що тут у російських громадян лише дві альтернативи – або поводитись так, як поводяться дійсно обурені люди, або ж змиритись і «ковтнути» і це – з посмішкою, як звикли.Журналіст наголошує, що це – закономірний наслідок. Дивно, що цього не зрозумілим люди, які вже кілька років намагаються переконати себе, що Путін – цивілізований політик, а не «пахан», що Песков – прес-секретар, а не «шістка пахана», що НТВ, «Россия-24» і решта – федеральне телебачення, а не бандитські рупори. Тож нічому дивуватись. Вони матюкаються у прямому ефірі чи в запису, вони лякають ваших дітей, вони не поважають вас самих. Тому що росіян немає за що поважати – ніхто не стане поважати боягузів, - наголошує Сотник.