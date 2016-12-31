Сенатор Маккейн обозвал Путина убийцей и бандитом

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн во время разговора с корреспондентом «Радио Свобода» заявил, что после того, как был нарушен Будапештский меморандум, не стоит подписывать любые соглашения с Российской Федерацией.
Как информирует replyua.net, сенатор-республиканец заявил: «Когда Украина согласилась уничтожить все свое ядерное оружие, а это сто с чем-то единиц, то в обмен Будапештские договоренности давали 100-процентные гарантии, что Крымский полуостров является частью Украинского государства, причем неотъемлемой. Действия Российской Федерации – это явное нарушение соглашений, которые были подписаны российской стороной. И Путин своими действиями к этим договоренностям показывает, что его поведение является поведением бандита и убийцы».
В соответствии со словами американского сенатора-республиканца Джона Маккейна, с нарушением меморандума доверие к Российской Федерации скатилось до ноля. Он отметил: «С каких причин мы должны жить ожиданием, что российская сторона будет выполнять другие подписанные ею же соглашения? Значит, никаких договоренностей с Россией подписывать не стоит. Ни одна из них действовать не будет».