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Путин ввел санкции против КНДР

Путин ввел санкции против КНДР
Владимир Путин, президент России, подписал указ о введении санкций против Северной Кореи из-за проведения в стране очередных ядерных испытаний, передает replyua.net со ссылкой на российские источники.

Новые санкции коснутся ограничений по экспорту металлов и угля из Северной Кореи. Указ о введении ограничений против КНДР был подписан главой России в марте текущего года, однако накануне пакет санкций российское руководство расширило. С нового года Российская Федерация ограничит некоторые соглашения с юридическими лицами и гражданами КНДР по продаже и закупке железа, угля, топлива, драгоценных металлов (серебра и золота), различных материалов, а также технологий, которые могут применяться Северной Кореей для проведения новых ядерных испытаний. Также были введены некоторые ограничения в отрасли фрахтования морских и воздушных судов.

Более того, указом президента России теперь запрещено вывозить из РФ в Северную Корею различные предметы роскоши. Напомним, что ранее в НАТО резко осудили очередной ракетный запуск КНДР, кроме того, Соединенные Штаты и Китай договорились о введении новых санкций против этого государства.
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