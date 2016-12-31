Путин ввел санкции против КНДР

Владимир Путин, президент России, подписал указ о введении санкций против Северной Кореи из-за проведения в стране очередных ядерных испытаний, передает replyua.net со ссылкой на российские источники.
Новые санкции коснутся ограничений по экспорту металлов и угля из Северной Кореи. Указ о введении ограничений против КНДР был подписан главой России в марте текущего года, однако накануне пакет санкций российское руководство расширило. С нового года Российская Федерация ограничит некоторые соглашения с юридическими лицами и гражданами КНДР по продаже и закупке железа, угля, топлива, драгоценных металлов (серебра и золота), различных материалов, а также технологий, которые могут применяться Северной Кореей для проведения новых ядерных испытаний. Также были введены некоторые ограничения в отрасли фрахтования морских и воздушных судов.
Более того, указом президента России теперь запрещено вывозить из РФ в Северную Корею различные предметы роскоши. Напомним, что ранее в НАТО резко осудили очередной ракетный запуск КНДР, кроме того, Соединенные Штаты и Китай договорились о введении новых санкций против этого государства.