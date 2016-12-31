Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве

Телеканал «360» со ссылкой на собственные источники в экстренных службах, несколько часов назад распространил информацию о том, что в российской столице госпитализировали артиста Константина Райкина, информирует replyua.net.
Как стало известно, Райкина перевезли на «скорой» в Научно-Исследовательский институт им. Склифосовского. Прошло уже несколько часов, но пока подробности СМИ так и не предоставили. Источник сообщает, что, вероятнее всего, госпитализация могла быть связана с травмой, которую Райкин получил некоторое время назад. Во время гастролей в Тобольске российский артист серьезно повредил ногу. Его госпитализировали и даже проводили хирургическое вмешательство под общим наркозом в одной из больниц Тобольска. Напомним, что недавно из-за высказывания Райкина в России разгорелся нешуточный скандал.
Сын самого известного в советские времена сатирика Аркадия Райкина заявил о том, что российское правительство снова пытается вернуть страну в сталинские времена. Райкин заявлял, что его очень сильно беспокоят наезды на российский театр, и он не может нормально работать.