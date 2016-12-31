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В РФ констатировали, что Трамп впервые отказался заступаться за Путина

В РФ констатировали, что Трамп впервые отказался заступаться за Путина
В своем блоге для сайта «Обозреватель» журналист и политический эксперт Андрей Пионтковский отмечает, что в своем комментарии новых санкций Белого дома против Кремля будущий американский лидер впервые отказался поддержать российского президента Владимира Путина, передает replyua.net. Эксперт отмечает, что республиканец постоянно спешил выступать в защиту Путина. К тому же, официальные власти в Кремле с уверенностью говорили, что придет Трамп и быстро отменит все санкции. Как правило, реакция Дональда Трампа проявляется достаточно острыми твитами. Однако теперь первыми, кто прореагировал, стали руководители Республиканской партии, руководитель палаты представителей и главных сенаторов, отмечает Пионтковский.

Журналист пришел к выводу, что путинская Россия, таким образом, получит сильный удар, в частности, если эта история продолжится в дальнейшем. В частности, от конгрессменов уже прозвучало заявление о планах незамедлительного рассмотрения в Конгрессе санкций. И в данном случае Трамп уже не сможет самостоятельно действовать. Да, у него есть возможность отменить указ своего предшественника, но отменять законы, которые принял Конгресс, Трамп не сможет, подчеркнул Пионтковский, напомнив о планах Конгресса принять решение о расширении санкций против Кремля.
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