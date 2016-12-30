Блогер: російських спецслужбовців опустили до рівня звичайних злочинців

Олександр Коваленко у власному блозі на ресурсі «Информационное сопротивление» дав кілька коментарів з приводу введених вчора Вашингтоном щодо Російської Федерації санкцій, - про це повідомляє replyua.net.
Так, блогер зауважує, що найбільше уваги, приділили, звісно ж, видворенню дипломатів. Тим не менш, у санкційного удару по російських спецслужбах є набагато більш далекосяжні наслідки. Прямо вказавши у своїх «чорних списках» представників ФСБ та ГУР, Сполучені Штати опустили їх до рівня вигнанців. Йдеться не про безіменних хакерів, які можуть і не мати нічого спільного з державним апаратом – такі санкції вказують, що накази на злом поштових серверів віддавались безпосередньо з Кремля, що позбавляє останного свободи маневру.
Відтак, новим санкційним пакетом Обама «вбив» відразу двох зайців. З одного боку, він створив умови, за яких новому президенту Дональду Трампу буде дуже складно відіграти санкційну політику назад, не зазнавши при цьому серйозних репутаційних втрат. З іншого боку, це також камінь в город Європи, яка, незважаючи на викриття численних фактів російських хакерських атак, так і не змогла дати реальної відповіді і хоч трохи ужорсточити санкції, - зауважує блогер.