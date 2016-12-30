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Все закінчилось пшиком - блогер висміяв кволу російську реакцію на американські санкції

Все закінчилось пшиком - блогер висміяв кволу російську реакцію на американські санкції
Блогер Олександр Коваленко із дав свої коментарі з приводу грізних російських антисанкцій, які в Кремлі обіцяли ввести у відповідь на визнання тридцяти п’яти російських дипломатів персонами нон-грата, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер зауважує, що ще вчора російське МЗС трясло кулаками і обіцяло асиметричну відповідь. І ця відповідь прийшла. Перший із «ударів», яких завдали росіяни по американцях, стала заборона представникам Вашингтону відвідувати будинок відпочинку Срібний Бір у Підмосков’ї. Ймовірно, у Кремлі сподіваються, що без відпочинку на природі американські дипломати стануть кволими і млявими, а відтак – поступливими. Другим кроком росіян стало закриття англо-американської школи, у якій навчались діти дипломатів, при цьому – не лише американських. Мабуть, хитрий план Москви полягав у тому, що через закриття школи майбутні дипломати США стануть нерозвиненими і не зможуть належно відстоювати інтереси своєї держави.

Блогер зауважує, що російські антисанкції – це якраз той випадок, коли «і сміх, і гріх». Вашингтон вислав російських дипломатів, а Москва заборонила відвідувати будинок відпочинку, американці назвали ГУР та ФСБ злочинцями, а у відповідь росіяни закрили школу. Будемо чекати, що ще придумають фанати настоянки глоду, - зауважує блогер.
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Горячая тема: Блогер: те, що зробили американці – це надзвичайно серйозно
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